جبال قنديل تحكم قسد!

تقود قيادات حزب العمال الكردستاني «قسد» في الظل، بعد أن نسجت لنفسها هيكلية منظمة داخل الميليشيا المدعومة أمريكياً، تُسهل عليها الإمساك بالقرارات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

تُعرف قيادات «الكردستاني» باسم «قيادات قنديل»، والمسؤول العام لهذه القيادات في سوريا هو «صبري هوك»، مُعطي الأوامر الأول في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية.

تقول مصادر كردية إن هناك صراعاً يحدث في الكواليس بين قيادات الكردستاني ومظلوم عبدي، وكلما اقترب ظهوره للعلن تتم السيطرة عليه.

قنديل منطقة جبلية في شمالي العراق قرب الحدود مع إيران وتركيا، تعد حصناً رئيسياً للحركات الكردية المسلحة عبر التاريخ، وترتبط حالياً بنشاط حزب العمال الكردستاني «PKK»، الذي يتبنى العمل المسلح لإقامة دولة قومية للأكراد في المنطقة.

تُصنف الولايات المتحدة ودول أوروبية «حزب العمال الكردستاني» كحزب إرهاب، لكنها تتعاون معه في سوريا بما يخدم مصالحها، ومعظم قياداته في سوريا يمتلكون مقار داخل القواعد الأمريكية.

يقول طلال علي سلو، الناطق الرسمي السابق لـ«قسد» إن «واشنطن على علم بنفوذ شخصيات من حزب العمال الكردستاني في سوريا بل إنها تدعمهم».



ويذكر موقع «باسنيوز» الكردي أن عناصر الكردستاني في سوريا، يتحكمون بكل شاردة وواردة، ولا يحدث أي أمر من دون إذنهم، ولا يهمهم ما تصدره قوات «قسد» أو «الإدارة الذاتية».