8699 متقدما لامتحان المسابقة المركزية بطرطوس

بلغ عدد الذين تقدموا اليوم لامتحان مسابقة التوظيف المركزية بطرطوس 7122 من الفئة الثالثة و1575 من الفئة الرابعة.

وبهدف الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية والإجراءات والترتيبات الخاصة بها والتأكد من توفير الأجواء المريحة للمتقدمين، قام محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى بجولة تفقدية ظهر اليوم شملت المراكز الامتحانية في كل من مرفأ طرطوس والصالة الرياضية ومدرج الأمانة العامة للمحافظة.

وفي تصريح للصحفيين أكد أبو سعدى ان المحافظة قدمت كل الدعم والمؤازرة لإنجاح هذه المسابقة ضمن محافظة طرطوس وهناك متابعة يومية لضمان حسن سيرها متمنياً التوفيق للجميع، موجهاً الشكر لكوادر المتابعة والإشراف من الأمانة العامة للمحافظة والجامعة.

رافق المحافظ في الجولة رئيس جامعة طرطوس ومعاون وزير التعليم العالي والمعنيين بالمسابقة.

الوطن أون لاين