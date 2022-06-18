الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح على عمال القطاع العام

وافقت وزارة المالية على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق والشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس وشركة زيوت حماة وشركة حديد حماة التابعة لوزارة الصناعة.

ووفقاً للقرار يتم توزيع الأرباح على العاملين في هذه الجهات وفق مراكز العمل وباعتماد علامات تقييم لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة.

مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات المهندس “عبد القادر القدور” أشار إلى «دور هذا القرار بتحفيز العمال على الاستمرار بهمة عالية في دعم العملية الإنتاجية ما يسهم بزيادة الإنتاج في الشركات المذكورة وبالتالي زيادة الأرباح التي سيكون لهم حصة أكبر فيها بناء على ذلك في الأعوام القادمة».

وبين القدور أنه بموجب هذا القرار سيتم توزيع هذه الأرباح كل حسب مركز عمله بموجب نقاط تحدد من قبل اللجنة الإدارية في كل شركة والتي يوافق عليها مجلس الإدارة ليتم توزيع هذه المبالغ على العمال.