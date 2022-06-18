انخفاض في أسعار الخضار والفواكه والفروج

انخفضت أسعار الخضار والفواكه والفروج في الأسواق، بينما حافظت اللحوم على أسعارها المرتفعة.

ففي محافظة القنيطرة، سجل سعر كغ البندورة البلدية بين 1000–1300 ليرة حسب النوع والبطاطا المالحة تراوح سعرها بين 1250–1400 ليرة والخيار الحوراني بين 950–1200 ليرة والثوم اليابس نوع أول 1100ليرة والبصل اليابس نوع أول 600 ليرة والزهرة 1200 ليرة وباذنجان برشلونة بلاستيكي أول 900 ليرة وباذنجان بلدي أول 1400 ليرة وباذنجان حموي أول 2200 ليرة والكوسا نوع أول 650 ليرة وجزر بللوري أول 1300 ليرة والبازلاء نوع أول 1900 ليرة وفاصولياء مالطية 2400 وفاصولياء مبرومة 1500 ليرة.

وحشب صحيفة تشرين، حافظت أسعار حشائش الخضار على أسعارها، فجرزة البصل الأخضر 200 ليرة وكيلوغرام الخس 600 ليرة وجرزة الفجل 200 ليرة وجرزة الكزبرة أو البقدونس 350 ليرة وجرزة السبانخ أو الخبيزة 350 ليرة.

في حين تراجعت أسعار الفواكه عن الأسبوع الماضي حيث سجل سعر كيلوغرام الكرز بين 4000–6000 ليرة حسب النوع والمشمش بين 3000–5000 ليرة والدراق بين 5000–6000 ليرة.

بينما استقرت أسعار البيض والفروج على انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي حيث بيع صحن بيض المائدة وزن 1801 غ فما فوق بسعر 10500 ليرة، بينما بيع صحن البيض وزن 1231غ باكوري بسعر 8500 ليرة، وبيع كيلوغرام الفروج الحي 6900 ليرة والفروج المذبوح منظف 9100 ليرة وسودة الفروج 14000 ليرة ودبوس الفروج 8900 ليرة وفخاذ كاملة وردة 9200 ليرة والكستا 10000 ليرة وجوانح الفروج 7500 ليرة وقوانص الفروج 3300 ليرة والشرحات 16000 ليرة والفروج المشوي زنة كيلوغرام 22000 ليرة وفروج البروستد أو المسحب 22500 ليرة و كيلوغرام شاورما لحم دجاج 31000 ليرة.

فيما بقيت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة حيث وصل سعر كيلوغرام الهبرة لحم خاروف لسعر 30000 ليرة والمسوفة 25000 ليرة.