مصادرة ٢٩ كغ حشيش وتوقيف سارقين ومجرمين بينهم نساء

الجدة السارقة

ادعى أحد المواطنين إلى مركز شرطة تابع لمنطقة اللاذقية بإقدام أشخاص مجهولين على سرقة مصاغ ذهبي يقدر وزنه بحوالي سبعمائة غرام من ضمن منزله الكائن في ريف جبلة.

وبعد التحري وجمع المعلومات تم حصر الشبهة بجدة تبلغ من العمر 73 عام تدعى (منى. م) مواليد ١٩٤٩م، وبعد توقيفها وتفتيش حقيبتها عثر فيها على مبلغ مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية، ومبلغ ألف وخمسين دولار أمريكي وعشرين ألف ليرة لبنانية.

وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ الذهبي بطريقة المغافلة أثناء زيارتها لمنزل الشاكي، وأنها قامت بإعطاء المصاغ الذهبي المسروق لحفيدها المدعو (جان . ا) مواليد ٢٠٠٠، وأعطت قسم منه أيضاً لحفيدتها المدعوة (كريستينا . ا) مواليد ١٩٩٥، وذلك بقصد بيعه ، وقامت بإخفاء قسم منه ضمن منزلها وبيع قسم آخر لمحل مجوهرات كما اعترفت بتقاضيها مبلغ بالملايين من أحد الأشخاص بعد إيهامه بقدرتها على تأمين عقد عمل لولده خارج القطر، ووجود ديون عليها بمبلغ كبير لأحد محال السمانة واللذان تقدما بادعاء عليها أصولاً تم إلقاء القبض على حفيدها (جان) وشقيقته (كريستينا) وعثر بحوزة الأول على مبلغ مائة ألف ليرة سورية وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما.

تم استرداد المصاغ الذهبي المسروق وسلم إلى صاحبه أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.



مصادرة كميات كبيرة من الحشيش المخدر

تمكن فرع مكافحة المخدرات في حمص من إلقاء القبض على المدعوين (دريد. خ) و(أحمد . ح) ومصادرة كمية ( 29 ) تسعة وعشرين كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر، وحجز السيارة التي كانت بحوزتهم نوع (جي أم سي ).

وبالتحقيق معهم اعترفوا باشتراك كلاً من المدعوين (ربيع . ر) و(ابراهيم . ر) و(محمد. ا) و(عاصي . ا) بالعمل معهم بترويج المخدرات، وبوجود كميات من المواد المخدرة مخبأة ضمن مستودع بإحدى القرى بالريف الشرقي بحمص.

تم إلقاء القبض عليهم وبتفتيش المستودع عثر فيه على كمية ( 236 ) مائتان وستة وثلاثين كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وحجز دراجة نـ.ارية مهـ.ربة وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ترويج ونقل وتهـ.ريب المواد المخدرة.

مازالت التحقيقات مستمرة معهم حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية.

القبض على سارق واسترداد المبلغ المسروق

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة الدباغة في حماة بتعرض محله المعد لبيع الألبسة الأوربية للسرقة من قبل شخص مجهول سرق منه مبلغ مليون وخمسة وثمانون ألف ليرة سورية.

ومن خلال البحث وتقصي المعلومات تمكن قسم الشرطة المذكور من إلقاء القبض على السارق وتبين أنه يدعى (أحمد . س).

وبالتحقيق معه اعترف بسرقة مبالغ مالية من عدة محلات تجارية، وقيامه بالدخول إلى محل المدعي من النافذة الخلفية للمحل وسرقة المبلغ المذكور من درج الطاولة وإخفاءه ضمن بناء مهجور خلف المحل، وبدلالته تم استرداد المبلغ المسروق كاملاً.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.



غرق شاب بنهر الفرات

توفي الشاب طارق زياد الابكع( ٢٠ عاما) غرقاً بنهر الفرات بمنطقة حويجة صكر بدير الزور.

جثث نساء في الهول

تم العثور على جثتين تعودان لسيدتين سوريتين قتلتا بإطلاق رصاص من مسافة قريبة داخل الجناح الثالث لمخيم الهول بريف الحسكة الشرقي ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المخيم خلال اسبوع إلى ثمانية من بين ضحاياها ست نساء.