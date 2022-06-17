أول رحلة من اللاذقية إلى الشارقة وبالعكس

17-06-2022

أول رحلة من اللاذقية إلى الشارقة وبالعكس

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران أنها ستبدأ اعتباراً من تاريخ 21 حزيران الجاري بتشغيل أولى رحلاتها الجوية انطلاقاً من مطار اللاذقية إلى مطار الشارقة الدولي وبالعكس على أن يتم وصل اللاذقية لاحقاً مع محطات عديدة أخرى.

وذكرت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذه الرحلات ستسهم في خدمة المسافرين في اللاذقية والساحل السوري بشكل عام وتخفيف عناء السفر والأعباء بالمجمل عنهم علماً بأن أجنحة الشام للطيران ستقوم بتأمين النقل المجاني لمسافريها بين دمشق واللاذقية وبالعكس مجاناً.

يذكر أن الشركة باشرت وعقب توقف مطار دمشق مؤخراً بتحويل مسار رحلاتها  المباشرة من مطار حلب الدولي إلى العديد من محطاتها الخارجية وتأمين نقل المسافرين بين دمشق وحلب وبالعكس بشكل مجاني ريثما يعود مطار دمشق الدولي لعمله الاعتيادي قريبا

سانا

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