الدنمارك: سفينة حربية روسية دخلت مياهنا الإقليمية

قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، في تغريدة على تويتر، إن سفينة حربية روسية انتهكت المياه الإقليمية للمملكة مرتين مساء الجمعة.

ووصف الوزير الدنماركي، تصرف السفينة الروسية المزعوم بـ “الاستفزاز”.

وأضاف الوزير في تغريدته: “الليلة الماضية، انتهكت سفينة حربية روسية المياه الإقليمية للدنمارك مرتين. وهذا استفزاز روسي غير مسؤول على الإطلاق ووقح وغير مقبول على الإطلاق”.



وأشار الوزير، إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الدنماركية بشكل عاجل، على خلفية الحادث.

المصدر: نوفوستي