الدنمارك: سفينة حربية روسية دخلت مياهنا الإقليمية

17-06-2022

الدنمارك: سفينة حربية روسية دخلت مياهنا الإقليمية

قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، في تغريدة على تويتر، إن سفينة حربية روسية انتهكت المياه الإقليمية للمملكة مرتين مساء الجمعة.

ووصف الوزير الدنماركي، تصرف السفينة الروسية المزعوم بـ “الاستفزاز”.

وأضاف الوزير في تغريدته: “الليلة الماضية، انتهكت سفينة حربية روسية المياه الإقليمية للدنمارك مرتين. وهذا استفزاز روسي غير مسؤول على الإطلاق ووقح وغير مقبول على الإطلاق”.


وأشار الوزير، إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الدنماركية بشكل عاجل، على خلفية الحادث.

المصدر: نوفوستي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...