توقيف أفراد عصابة تمتهن سرقة الأثاث من البيوت المهجورة

أثناء قيام دورية من قسم شرطة الحميدية في حماة بالمهام الموكلة لها اشتبهت بشخص في حديقة الثورة بحي القصور بمدينة حماة كان بحوزته أثاث منزلي وإطارات نوافذ ألمنيوم تبين أنه يدعى (سامي ، ح) تم إحضاره إلى مركز القسم وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخصين متواريين بالدخول لشقة مهجورة في حي القصور مستغلين وجود أصحابها خارج القطر وسرقة الأثاث المذكور منه بعد كسر زجاج النوافذ وقاموا بنقله ووضعه جانب المنزل في حديقة مجاورة وبقي هو عند الأثاث المسروق وذهب الآخرين لإحضار سيارة من أجل نقل الأثاث المسروق، كما اعترف بإقدامه على ارتكاب أكثر من حـ.ادثة سرقة في مناطق مختلفة بمدينة حماة والمسروقات هي (أكبال كهربائية ،أسطوانات غاز ،بطاريات سيارات) وذلك بالاشتراك مع شخصين هما المدعوان (محمد . ح) و(مؤيد . ت) واللذان تم إلقاء القبض عليهما،وبالتحقيق معهما اعترفا بالسرقات المذكورة وبيعها لأشخاص آخرين.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص ،ومازال البحث مستمر عن المتوارين حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العصـ.ابة.

سرقة الأثاث من البيوت المهجورة في مدينة حماة سرقة الأثاث من البيوت المهجورة في مدينة حماة



وزارة الداخلية السورية