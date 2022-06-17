بوتين: سنستخدم النووي في هذه الحالة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي، مشيرا إلى أن بلاده ستستخدم السلاح النووي إذا لزم الأمر لحماية سيادتها.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال عن التهديد بالسلاح النووي:

“نحن نسمع هذه اللهجة؛ من أين تأتي؟ من تصريحاتهم الخاصة، إما زلة لسان من أحد السياسيين غير المسؤولين، أو من مسؤول آخر على مستوى عالٍ جدًا، على مستوى وزارة الخارجية… لكن هل سنصمت؟ نرد بالطريقة المناسبة. وعندما نرد عليهم يقولون إن روسيا تهدد؛ نحن لا نهدد بشيء، ولكن يجب أن يعرف الجميع أنه لدينا (السلاح النووي)، وأننا سنستخدمه لحماية سيادتنا إذا لزم الأمر”.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين في سان بطرسبورغ في الفترة ما بين 15 إلى 18 يونيو/حزيران. وتشارك وكالة الأنباء “روسيا سيغودنيا” الدولية الروسية في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.