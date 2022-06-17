روسيا: 18 ألف مسلح في إدلب!

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إنه يتواجد في منطقة إدلب بشمال سوريا 18 ألف مسلح تابعين للمعارضة السورية.

وأشار إلى أن من بينهم نحو 6.5 ألف مسلح ينتمون إلى المعارضة الراديكالية، والباقي من المعتدلين.



وأضاف المبعوث الروسي: “في إدلب، من بين 18000 مسلح، يمكن اعتبار حوالي 11500 من المعارضة المعتدلة. ولا يزال هناك 6500 مسلح من المتشددين الذين لا يجوز بقاؤهم في تلك المنطقة”.

وخلال ذلك، أشار لافرينتيف إلى انخفاض كبير في وتيرة ضربات القوات الجوية الروسية على مناطق سيطرة المعارضة السورية، حيث يجري تحسن واستقرار في الوضع.

وقال إن هذه الحقيقة، معترف بها من قبل الجانب التركي والمعارضة السورية.

المصدر: نوفوستي