إصابة ١٤٠٠ شخص بجدري القرود في أفريقيا

قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، إن القارة السمراء سجلت أكثر من 1400 حالة إصابة بمرض جدري القرود.

وذكر المدير بالنيابة لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، أحمد أوجويل أوما، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "حتى الآن، تأثرت 9 دول أفريقية بمرض جدري القرود".

وأوضح أن هذه الدول هي، الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والمغرب، وغانا، وليبيريا، وسيراليون.

والفيروس مستوطن في ثمانية من البلدان المدرجة في القائمة باستثناء المغرب، وذكر المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الاتحاد الأفريقي سجل ما مجموعه 66 حالة وفاة، ما رفع معدل الوفيات إلى 4.1%.