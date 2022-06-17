ماكرون يضع شرطاً للقاء بوتين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إنه لن يذهب إلى روسيا دون "شروط مسبقة، مثل تلقى إشارات" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ماكرون، في مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، أنه سيواصل التواصل مع بوتين بشأن القضايا الإنسانية، بما في ذلك السجناء والأمن الغذائي.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يعتقد أن علاقته بالرئيس الأوكراني لم تتغير بسبب حواره مع بوتين، وأضاف: "لا أعتقد أنه يمكننا القول إن علاقتنا أصبحت باردة، لقد حافظت فرنسا على نفس الموقف، كنت واضحا بشأن حواري مع بوتين وأحيانًا كنت أفعل ذلك بناءً على طلب الرئيس زيلينسكي ".

يذكر أن الرئيس الفرنسي قام، الخميس، بزيارة كييف مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.