7 تريليون ودائع التجاري السوري

قال المصرف التجاري السوري إنه «حقق أرباحاً صافية بلغت أكثر من (9.3) مليارات ليرة سورية حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 فيما بلغ حجم الودائع لديه حوالي (7000) مليار ليرة سورية».

المصرف أكد أن «محفظة القروض سجلت في الربع الأول من عام 2022 حوالي (200) مليار ليرة بزيادة قدرها حوالي (250%) مقارنة مع تسليفات القطاع الخاص حتى نهاية الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت حوالي (57) مليار ليرة».

وقال المصرف إنه «حقق أرباحاً تقدر بـ (43) مليار ليرة سورية قبل اقتطاع الضريبة كنتائج لأعمال السنة المالية عام 2021».

وكان المصرف التجاري السوري قد أطلق بداية حزيران الحالي برنامجاً لتمويل (31) مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بفائدة مدعومة وبضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض.

كما يهدف المصرف إلى تمويل كل الأنشطة الاستثمارية للمشاريع مثل تمويل شراء الأرض والأدوات والمعدات اللازمة للمشاريع الزراعية النباتية، بالإضافة إلى شراء أو بناء مقر للمشاريع المعتمدة على الإنتاج الحيواني وشراء الماشية والدواجن وغيرها.

وحسب المصرف التجاري السوري فإن مدة هذا القرض لا تتجاوز 7 سنوات بفترة سماح 6 أشهر كحد أقصى من ضمن مدة القرض.

ويستحوذ المصرف التجاري السوري على قرابة (70%) من حجم السوق المصرفية من حيث الإيداعات والقروض.

كما بدأ المصرف التجاري السوري بتقديم العديد من خدمات الدفع الإلكتروني لزبائنه وأن حاملي بطاقاته المصرفية يبلغ (650) ألف متعامل، وبالتالي فإن المصرف يقوم في رفد منظومة الدفع الإلكتروني في سورية بأكبر عدد ممكن من المتعاملين.