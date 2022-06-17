احتراق خزان وقود يودي بحياة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

17-06-2022

احتراق خزان وقود يودي بحياة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

عند الساعة السابعة من مساء يوم أمس الخميس وأثناء تركيب قاعدة حديدية للطاقة الشمسية على سطح أحد الأبنية في حي المحافظة اشتعلت النيران في خزان للوقود نتيجة تطاير شرار اللحام ماأدى لوفاة العاملين وهما :
(فهد . ح ب) و (محمد . ح)
وإصابة عاملين آخرين من عمال ورشة الحدادة بحروق هما : (محمود . س) و (أحمد عبدالحميد . ع)

حضرت الدوريات من قسم شرطة الجميلية وفوج إطفاء حلب وسيارات الإسعاف ، وتم إسعافهم إلى مشفى الرازي بحلب .

نظم الضبط اللازم من قبل قسم شرطة الجميلية ولاتزال التحقيقات جارية.
٠وزارة الداخلية السورية

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