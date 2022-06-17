طلبات المازوت تصل إلى اللاذقية لمعالجة الازدحام

بدأ عصر يوم أمس الخميس وصول طلبات المازوت إلى محافظة اللاذقية، والتي تم توجيهها بداية إلى محطات الوقود في كراجات انطلاق السرافيس لمعالجة حالة الازدحام التي خلفها تأخر وصول المادة.

وشهدت المحافظة الخميس ازدحاماً كبيراً، دفع شركة النقل الداخلي للعمل بطاقتها القصوى ووفق توفر المادة لديها.

وأوضح مدير الشركة أنه تم تقليل عمل الباصات على المحاور ضمن المدينة لتوجيه الباصات إلى الخطوط البعيدة، وتأمين نقل الركاب وتخفيف الكلف عنهم.

وأشار إلى أن الشركة نفذت يوم أمس الخميس حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر 44 رحلة إلى كل من مدن جبلة والقرداحة والحفة وقرى زغرين ومشقيتا والبهلولية والمزيرعة ودباش ووطى الخان، لافتاً إلى أن بعض الباصات توقفت عن العمل نتيجة نفاذ المادة لديها.