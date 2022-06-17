أمريكا تفرض عقوبات على شركات إيرانية في الصين والإمارات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فرض عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين وشركات وهمية في الصين والإمارات وإيران، تساعد طهران على تصدير النفط والبيتروكيماويات.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تقترب فيه آمال العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي أُبرم عام 2015، من الانهيار.

وقال بلينكن : "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين وشركات وهمية في جمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة وإيران التي تدعم شركة Triliance Petrochemical Co. Ltd وشركة البتروكيماويات التجارية الإيرانية، وهما كيانان رئيسيان في إتمام عمليات بيع البتروكيماويات الإيرانية في الخارج".

يذكر أن هذا القرار يصدر في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية السعودية تقاربا ملحوظا تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى السعودية الشهر المقبل.