181ألف طن كمية القمح المُسوّق حتى أمس.. والمتوقع أن تصل إلى 200 ألف طن هذا اليوم..!

أكّد رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح الإبراهيم أنّ كميات القمح التي تم تسويقها واستلامها من الفلاحين حتى يوم أمس الأربعاء بلغت 181 ألف طن، متوقعاً أنّ تتخطى الكميات المستلمة نهاية اليوم عتبة 200 ألف طن.

وحول المساحات التي تم حصادتها، بين رئيس الاتحاد أنّ أغلبية المساحات تم حصادها تقريباً ولكن عملية التسويق تتم تدريجياً، لافتاً إلى أنّ الكميات الأخرى المتوقع استلامها تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف الكميات المسوقة.

وبالنسبة لترتيب المحافظات بكميات التسويق، أوضح رئيس الاتحاد أنّ أكبر نسبة تسويق تمت في محافظة حماة حيث بلغت كمية القمح المستلمة من المحافظة قرابة 80 ألف طن ومحافظة حلب بالمرتبة الثانية بكمية تسويق بلغت 60 ألف طن.

وحسب الإبراهيم، جاءت محافظات حمص وريف الرقة المحرر ودرعا بالمرتبة الثالثة بتسويق وسطي 12 ألف طن لكل منها.

وفي سياق متصل، أكد مدير زراعة درعا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد، أن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت 31 ألف هكتار وهي تسير بوتيرة متسارعة وإجراءات ميسرة للفلاحين لتسليم إنتاجهم من المحصول إلى مراكز الاستلام حيث بلغت كميات القمح المسلمة لإكثار البذار 184 طن، وللحبوب 11140 طن.

وقدرت مصادر من الاتحاد العام للفلاحين منذ أسبوعين الكميات المتوقع استلامها هذا العام بنحو مليون طن تقريباً، إلا أنّ وحسب الخبراء ستنخفض هذه التقديرات نتيجة خروج مساحات عدّة من هذه التوقعات نتيجة الحرائق التي تعرضت لها المساحات المزروعة بالقمح إضافة إلى الصعوبات التي قد تعترض الفلاحين خلال عمليات نقل المحصول من المناطق غير الآمنة.

أثر برس