الانفراج لن يطال المازوت والبنزين والغاز فقط بل يتعاداه إلى الكهرباء!

من المقرر أن تبدأ بعد ظهر اليوم، مصفاة بانياس بإنتاج المازوت والبنزين والفيول، وذلك بعد وصول ناقلتي نفط خام إلى مصب ميناء بانياس قبل أيام، تقدّر حمولتهما بنحو مليوني برميل من النفط الخام.

وأشار مصدر محلي في مدينة بانياس إلى أن مصفاة بانياس ستستأنف العمل اليوم، وذلك بعد نجاح الإقلاع التجريبي الذي تم خلال الساعات الماضية، وأضاف: “سيتم تسليم المخصصات لشركة (سادكوب) غداً الجمعة، ما من شأنه أن يحقق انفراجاً بتوزيع المحروقات، وينعكس إيجابياً على زيادة مخصصات جميع المحافظات من المحروقات، وعودة التوزيع لوسائل النقل السبت القادم”.

ولا يقتصر الانعكاس الإيجابي على واقع المحروقات فقط وعلى مدة وصول رسائل البنزين والمازوت، وإنما يتعداه إلى الكهرباء التي ستشهد انفراجاً من خلال إعادة إقلاع بعض العنفات التي تعمل على الفيول.

بالتوازي مع ذلك، أشار المصدر إلى أنه سيتم تخفيض مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي لتصل رسائل الغاز للمواطنين كل 54 يوماً.

وكانت قد وصلت ناقلتا النفط الخام إلى مصب بانياس النفطي الإثنين الماضي، وقدّرت حمولتهما بنحو مليوني برميل نفط خام، وقد تم الانتهاء من تفريغهما.

أثر برس