اعتداء إرهابي بقذيفتين صاروخيتين على منطقة كسب بريف اللاذقية الشمالي

16-06-2022

اعتداء إرهابي بقذيفتين صاروخيتين على منطقة كسب بريف اللاذقية الشمالي

اعتدت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي والمنتشرة بريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الشمالي الغربي اعتدت مساء اليوم بقذيفتين صاروخيتين على المناطق السكنية في محيط مدينة كسب ما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة.

وتنتشر في ريفي إدلب الشمالي الغربي واللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة وتتلقى الدعم من النظام التركي وتعتدي بالقذائف على المناطق الآمنة ما يؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار بممتلكاتهم والممتلكات العامة ولا سيما اندلاع الحرائق في مساحات واسعة في تلك المناطق.

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