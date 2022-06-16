الفيدرالي الأميركي يرفع معدل الفائدة في أعلى زيادة منذ العام 1994

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء 15/6/2022، أسعار الفائدة بنسبة 0.75% لمكافحة التضخم، في سابقة لم تحصل منذ العام 1994.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي المعدل إلى نطاق من 1.5% إلى 1.75%، وهو ما لم يحصل منذ ما قبل بدء جائحة كورونا.



وكان ناطق باسم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقّع في وقت سابق اليوم الإعلان عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية منذ عام 1994 من أجل مكافحة معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع.

وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن أرقام أيار/ مايو التي صدرت الجمعة، كانت بمنزلة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلاً رقماً قياسياً منذ 40 عاماً، مع 8,4 % على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وكان محافظو البنوك المركزية الأميركية افتتحوا اجتماعهم أمس، وسط ارتفاع حاد في التضخم أشعل تنبؤات بأنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيوافق اليوم على أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من 27 عاماً.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أنّ التضخم في الولايات المتحدة سجّل أعلى مستوى منذ 40 عاماً، بنسبة 8.6% في الأشهر الـ12، حتى أيار/ مايو الماضي، بحيث سجّلت أسعار البنزين مستوًى قياسياً، وارتفعت تكلفة الغذاء.