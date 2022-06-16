توقيف أحد أفراد شبكة تهريب أشخاص في حمص

16-06-2022

توقيف أحد أفراد شبكة تهريب أشخاص في حمص

بعد ورود معلومات إلى شرطة ناحية حديدة التابعة لمنطقة تلكلخ في حمص بوجود شخص مطلوب بجـ.رم تهريب أشخاص يدعى (حسين . ش) بحقه إذاعة بحث صادرة عن إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن خلال رصد المشتبه به ومراقبة تحركاته، تمكن عناصر شرطة الناحية من إلقاء القبض عليه وبتحريه عثر بحوزته على قطعة صغيرة من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بنقل وتهـ.ريب الأشخاص من وإلى القطر بطريقة غير مشروعة لقاء مبالغ مالية كبيرة ، كما اعترف بأنه يتعاطى مادة الحشيش المخدر.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في القضية.

وزارة الداخلية
 

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