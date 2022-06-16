16-06-2022
معاون وزير التعليم العالي : القانون الجديد يحقق للمعاهد التقانية نهضة مهمة
بيّن معاون وزير التعليم العالي عبد اللطيف هنانو أن القانون رقم ٢٥ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد حول تمكين المعاهد التقانية من العمل كمراكز تصنيع وإنتاج، هو غاية في الأهمية واستثمار القانون بشكله الصحيح يمكن أن يحقق للمعاهد التقانية نهضة مهمة جداً.
ولفت هنانو إلى أن القانون الجديد يتيح للمعهد التقاني أن يكون عبارة عن مركز إنتاج أو تصليح أو طرح مواد أو التعاقد مع شركات لإنتاج سلع أو آلات محددة، وتالياً تحقيق موارد ذاتية كبيرة للمعهد لاستثمارها في تطويره وتحديث الآلات والتجهيزات فيه.
وأشار هنانو إلى الجهة الثانية المهمة لهذا القانون وهو خلق تنافسية مهمة جداً في سوق العمل من خلال منتجاتهم، فإذا كانت منتجاتهم بجودة عالية فمن الوارد أن يصبحوا مراكز تنافسية مع القطاع العام وحتى الخاص أيضاً
تشرين
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