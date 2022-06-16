مذكرة ثلاثية لمواجهة الغاز الروسي !

وقع كل من وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، ووزيرة الطاقة “الإسرائيلية”، كاترين الحرار، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، كادرى سيمسون، بحضور اورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ضمن منتدى غاز شرق المتوسط.

هذا، وتسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.

وتشهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد هدد بقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى “الدول غير الصديقة”، في حال رفضها الدفع بالروبل، وذلك رداً على العقوبات التي تفرضه هذه الدول على موسكو.

وتتعرض روسيا لضغوط متزايدة بسبب العقوبات المفروضة عليها منذ بدء الحرب في #أوكرانيا شباط الماضي.



ورغم أن روسيا تمكنت من الحفاظ على استقرار اقتصادها بسبب صادرات الوقود، إلا أنها تبحث أيضاً عن طرق لدعم عملتها، وسيكون طلبها التسديد بالروبل إحدى الطرق لتحقيق ذلك، بيد أن معظم الدول الأوروبية – التي تشتري الجزء الأكبر من صادرات روسيا من الغاز والنفط – رفضت الطلب.