بعد 27 عاما.. مايكروسوفت توقف صفحة إنترنت إكسبلورر إلى الأبد

16-06-2022

بعد 27 عاما.. مايكروسوفت توقف صفحة إنترنت إكسبلورر إلى الأبد

أوقفت شركة "مايكروسوفت" الدعم لمتصفحها الأشهر "إنترنت إكسبلورر" اعتبارا من الأربعاء١٥/٦/٢٠٢٢، لتطوي بذلك صفحة دامت نحو 27 عاما كان بها المتصفح مهيمنا على الساحة لفترات طويلة.

ودفعت الشركة المستخدمين إلى التوجه لمتصفح "إيدج" الذي أطلقته مايكروسوفت في عام 2015.

وكانت مايكروسوفت قد مهدت منذ العام الماضي لطرح المتصفح "إيدج" كبديل لـ"إنترنت إكسبلورر" عندما أعلنت اعتزامها دمج "إيدج" بنظام التشغيل "ويندوز 10"، بشكل لا يمكن حذفه.

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