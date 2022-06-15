وصول ناقلتي غاز منزلي بحمولة 4 آلاف طن

أكدت مصادر مطلعة عن وصول ناقلتي غاز منزلي خلال اليومين الماضيين بحمولة إجمالية تتجاوز أربعة آلاف طن، وقد شارفت أعمال التفريغ على الانتهاء، وبالمقابل تستمر عمليات نقل وتعبئة الغاز في وحدات التعبئة في المحافظات.

كذلك أكدت المصادر وصول ناقلتي نفط خام تتجاوز حمولتهما مليوني طن، وقد باشرت عمليات التفريغ في مصب ميناء بانياس النفطي، إذ من المتوقع أن تكتمل عملية إعادة إقلاع العمل في مصفاة بانياس ما بين يومي الخميس غداً أو الجمعة بعد توقفها بسبب انقطاع وتأخر التوريدات النفطية، وهذا ما سيكون له الأثر المباشر في تقليص زمن وصول رسائل البنزين والغاز للمواطنين.

وتتوقع المصادر وصول ناقلة نفط أخرى في وقت قريب، مع الإشارة إلى أن شحنتي النفط الخام ستؤمن تشغيل مصفاة بانياس لمدة تتجاوز خمسة وعشرين يوماً يتم خلالها إنتاج البنزين والمازوت والفيول وغيرها من المشتقات النفطية

البعث