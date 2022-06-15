القبض على سائق سيارة دهس امرأة ولاذ بالفرار في الكسوة بريف دمشق
تمكنت شرطة ناحية الكسوة بريف دمشق من إلقاء القبض على سيارة بعد دهسة امرأة ما أدى إلى وفاتها، وفراره من المكان.
وقالت وزارة الداخلية إن مواطنة تدعى (ف . ب) تم إسعافها إلى أحد المشافي بالكسوة وفارقت الحياة اثر صدمها من قبل سيارة مجهولة الرقم والسائق على اوتوستراد درعا القديم حيث لاذ سائق السيارة بالفرار حينها.
ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت شرطة ناحية الكسوة من معرفة هوية الصادم ومكان إقامته وهو المدعو (ع . م) من أهالي مخيم خان دنون، وتم إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز شرطة الناحية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على دهس المغدورة بسيارته نوع (هافي مني) وقيامه بالفرار عقب الحـادث وتركها متأثرة بجـراحها على الطريق، وأنه قام بإخفاء السيارة المذكورة بإحدى المستودعات في مخيم (خان دنون) بالاتفاق مع صديق له بقصد إصلاحها وإخفاء معالم الجـريمة، وبدلالته تم إحضار السيارة المذكورة وتوقيف صاحب المستودع المدعو (ع . ص).
تم حجز السيارة أصولاً وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية
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