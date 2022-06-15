مرتفع جوي ملحوظ ذروته نهاية الأسبوع 

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، ليوم الأربعاء، أن الحرارة ستشهد ارتفاعاً ملموساً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

كما يكون الجو، وفقاً للتوقعات، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية، وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الريـاح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً بعد الظهر والمساء، والبــحــر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد في نشرتها من تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب الأجواء السديمية المغبرة خاصةً على المناطق الشرقية والبادية، وعدم اشعال الحرائق في المناطق الحراجية والغابات لسهولة انتشارها في الأجواء الحارة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصةً خلال وقت الذروة (يوم الخميس والجمعة).



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