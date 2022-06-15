تطبيق الربط الإلكتروني على بعض المنشأت الصناعية

أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم “منذر ونوس” «تطبيق نظام الربط الإلكتروني على بعض المنشآت الصناعية وفق الآلية المحددة، حيث حصل عدد منها على اسم المستخدم وكلمة المرور لتصدير الفواتير للهيئة بينما باشر عدد آخر بإجراءات الربط».

ولفت إلى أن «الهيئة تعمل على مشروع الإصدار الإلكتروني للفاتورة».

وأشار إلى «طرح وزارة المالية عملية الربط الإلكتروني ما بين المكلفين ضريبياً وزارة المالية عبر برامج جديدة للمكلفين تضمن أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات مركزية بحيث يصبح الرقم التكليفي واضحاً بين المالية والمكلف».