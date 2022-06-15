قراصنة إيرانيون يخرقون بريد لواء إسرائيلي

اخترق قراصنة إيرانيون بريد لواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتحلوا شخصيته وحاولوا تنفيذ هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية وأكاديمية وتجارية رفيعة المستوى، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن "وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، والسفير الأمريكي السابق في إسرائيل، ورئيس معهد أبحاث مركزي، وأكاديمي كبير في قضايا الشرق الأوسط، ونائب رئيس شركة أمنية كبرى وغيرهم، تعرضوا أيضا لهجمات اختراق إلكترونية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد من إعلان السلطات الإيرانية، عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام.