50 مليون بيضة مائدة إنتاج مؤسسة الدواجن في 5 أشهر

كشف مدير عام المؤسسة العامة للدواجن الدكتور سامي أبو الدان أن إنتاج المؤسسة من بيض المائدة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار حوالي 50 مليون بيضة، و 1.2 مليون بيضة تفريخ و 466 ألف صوص بياض.

وأكد أبو الدان أن الخطة الإنتاجية للمؤسسة من لحم الفروج حوالي 100 طن ومن المتوقع تجاوزها إلى الضعف من خلال الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، مضيفاً أن المؤسسة حصلت على مليار ليرة سلفة مالية لرفع طاقتها الإنتاجية حيث عملت على استثمارها من خلال تنزيل 115 ألف صوص فروج في منشآت صيدنايا وحمص واللاذقية،

منها24 ألف صوص في منشأة اللاذقية و30ألف صوص في منشأة حمص و61 ألف صوص في منشأة صيدنايا على مرحلتين الأولى.

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