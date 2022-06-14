14-06-2022
الانتهاء من تأهيل مركز الاستعلامات السياحي في معبر نصيب الحدودي
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ذكر مدير سياحة درعا ياسر السعدي ل"تشرين" أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم مركز الاستعلامات السياحي في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لافتاً إلى أنه سيتم استثمار المركز ووضعه حيز الاستثمار الفعلي بعد الاستلام النهائي له من الجهة المنفذة وتأثيثه وتزويده بالتجهيزات اللازمة.
وبيّن السعدي أن المركز يهدف إلى الترويج للمناطق السياحية والمعالم الأثرية في محافظة درعا خاصةً وباقي محافظات القطر الأخرى عامةً، إضافةً إلى تقديم الخدمات للسائح من خلال إرشاده إلى أماكن المعالم السياحية وأماكن الإطعام والمبيت مع توزيع بروشورات ومطبوعات معدة لهذه الغاية من وزارة السياحة.
تجدر الإشارة إلى أن مركز الاستعلامات السياحي المذكور تعرض لأضرار متفاوتة خلال السنوات الفائتة بعد أن خرج
من الخدمة في عام 2015.
تشرين
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