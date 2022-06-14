البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة بايدن إلى السعودية؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي #جو_بايدن، سيزور السعودية في 15 و 16 تموز المقبل، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وقال في بيان: “بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان_بن_عبد_العزيز_آل_سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم فخامة الرئيس جوزيف بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و 17”.

وأضاف: “يلتقي الرئيس الأمريكي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم”.

تابع البيان: “كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 تموز 2022”.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض في بيان: “بايدن يثمن دعوة الملك سلمان ويتطلع إلى هذه الزيارة المهمة”.

وأضاف: “زيارة بايدن تأكيد على مواجهة التحديات المشتركة واستقرار الشرق الأوسط”.

بحسب البيت الأبيض، سيناقش بايـدن في زيارته للسعودية دعم الهدنة في اليمن التي توسطت فيها الأمم المتحدة؛ وكذلك سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي.



وأشار إلى أنه سيناقش في زيارته للسعودية أيضاً “قضايا البنية التحتية الجديدة والمناخ وردع التهديدات من إيران”.

كما أوضح البيت الأبيض أن بايـدن سيبدأ جولته في «إسرائيل» حيث يبحث “أمنها وازدهارها واندماجها في المنطقة”.

وتابع: “بايـدن سيزور الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية وتأكيد دعمه القوي لحل الدولتين”.