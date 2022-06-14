في جبلة.. تحرير فتاتين تعرضتا للتعذيب من قبل والدهما

أكدت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن مركز شرطة جبلة في اللاذقية أخبر من قبل أهالي قرية “درغاموا” بإقدام شخص على حبـس وتعـذيب ابنتيه ضمن منزله.

وأضافت “الداخلية السورية” إنه «على الفور توجهت دورية من المركز المذكور برفقة مختار القرية إلى المنزل وشوهدت الفتاتين ( ميادة) مواليد ١٩٨٨،وشقيقتها (نورا) مواليد ١٩٨٧،بوضع صحي ونفسي سيئ جداً وعليهما آثار تعـذيب تم إسعافهما ونقلهما فوراً إلى مشفى جبلة الوطني لتلقي العلاج، وتم توقيف والدهما المدعو (ياسين . ق) مواليد ١٩٦٣، وزوجته (غادة. ع) مواليد ١٩٦٣ ،وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما يقومان بحبـس وتعـ. ذيب الفتاتين كونهما مريضتان بمرض نفسي وعصبي ولم يعد يستطع تحمل الاهتمام بهما».

وتابعت إن «الفتاتين أكدتا قيام والدهما وزوجته الثانية بضـ. ربهما وحبـ. سهما، وتم الكشف الطبي والقضائي على الفتاتين في المشفى وأكد الطبيب الشرعي إصـ. ابتهما بحالة ذعر ورُهـاب ومـرض نفسي نتيجة سوء التغذية الحاد والضـ.رب المبرح اللذان تعرضـتا له وأنهما بحاجة للعلاج».

وأكدت الداخلية السورية أن التحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.