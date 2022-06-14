بالأرقام.. أسعار المحروقات تعاود الارتفاع في لبنان

سجّلت أسعار المحروقات في لبنان اليوم ارتفاعاً إضافياً، وأصبحت على الشكل الآتي، «صفيحة بنزين 95 أوكتان: 686000 ليرة +12000، وصفيحة بنزين 98 أوكتان: 697000 ليرة +12000، والمازوت: 708000 ليرة +25000 ».

وفي هذا السياق، كشف رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أنّ «تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت تظهر في العالم، ولا سيما لبنان، إذ إننا ما زلنا نستورد النفط من الخارج».

وفي حديث إذاعي، قال شماس إنّ «مصرف لبنان ما زال حتى الآن يدعم مادة البنزين بحسب سعر منصة صيرفة”، متوقعاً أن “يتوقف هذا الدعم في الأسابيع المقبلة».

وكشف شماس عن حديث جرى بين وزير الطاقة ومصرف لبنان، جاء فيه: «في حال أوقف مصرف لبنان دعم مادة البنزين، ستتحول الأموال المخصصة لدعم #البنزين إلى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل فتح اعتمادات للفيول، شرط رفع التعرفة على المواطن».