الذهب ينخفض محلياً وعالمياً

انخفض سعر غرام الذهب في سوريا حيث بلغ عيار (21) 201 آلاف ليرة سورية، فيما بلغ غرام (18) 171786 ليرة سورية.

وكان غرام الذهب عيار 21 سجل أمس 205 آلاف ليرة سورية.

أما عالمياً، فاقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوى في 4 أسابيع، بسبب زيادة الرهانات على زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.22% عند 1827.70 دولار للأونصة وقت إعداد هذا التقرير، وكان قد هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكان الذهب، المسعر بالعملة الأمريكية، قد انخفض بنسبة 3% تقريبًا، بعد أن استقر الدولار أمس بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان.

كما انخفضت الفضة بنسبة 0.07% إلى 21.24 دولار للأونصة، بينما ارتفع باقي المعادن النفيسة، فقد ارتفع النحاس بنسبة 0.53% إلى 4.234 دولار للأونصة.

أيضاً ارتفع البلاتين بنسبة 0.49% إلى 936.90 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.05% عند 1797 دولاراً للأونصة.