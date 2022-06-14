مع تفاقم نقص المعروض.. ماذا حل بأسعار النفط ؟!

صعدت أسعار النفط بنحو دولار واحد في معاملات متقلبة الثلاثاء 14 حزيران إذّ فاق أثر نقص المعروض العالمي المخاوف من تضرر الطلب على الوقود بسبب حالة ركود وفرض قيود جديدة لاحتواء انتشار الفيروس المستــجد في الصين.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 96 سنتاً، أي 0.8%، إلى 121.89 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أي 0.9%، إلى 123.32 دولار للبرميل.

وتفاقم نقص المعروض العالمي بانخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية أثرت على الإنتاج والموانئ، في حين يواجه منتجون آخرون من تحالف أوبك+ صعوبات في الوفاء بحصص الإنتاج وتواجه روسيا حظراً على نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتترقب السوق بيانات معهد البترول الأمريكي عن المخزونات المنتظر صدورها اليوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء لمعرفة إلى أي درجة وصل نقص الإمدادات في السوق.