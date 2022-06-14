صحيفة تتحدث عن تطور هام في الشمال السوري.. هل بدأ التوغل التركي ؟!

كشفت وسائل إعلام تركية أن «قوات الجيش التركي اتخذت وضع استعداد قتالي لتنفيذ عملية في شمال سوريا»، موضحة أن «عسكريين أمريكيين أجروا دوريات مشتركة مع المقاتلين».

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “صباح” أن «قوات الجيش التركي اتخذت وضع الاستعداد القتالي لتنفيذ عملية في شمال سوريا ضد مقاتلي حزب العمال

الكردستاني المحظور في البلاد، فيما أجرى العسكريون الأمريكيون دوريات مسلحة مشتركة مع المقاتلين».

وكتبت الصحيفة على لسان مراسلها من المكان التي تجري فيه التطورات تقول: «خبر عاجل.. اتخذت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني وضعية الاستعداد القتالي لعملية ضد أهداف إرهابية لحزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب في شمال سوريا.. هناك أيضاً الكثير من النشاط في مراكز المدن في منبج وتل رفعت».

وقالت الصحيفة في هذا السياق إن «عناصر حزب العمال الكردستاني يمارسون ضغوطات على المدنيين المقيمين في المدينة وأقاموا حواجز كبيرة على مداخل ومخارج وساحات المدينة، وأنهم “نقلوا أسلحة ومسلحين من مناطق محتلة أخرى إلى تل رفعت ومنبج”».

وأوضحت الصحيفة أنه «فيما هناك عملية تركية محتملة “ضد العناصر الإره ابية في سوريا موجودة في جدول الأعمال، قام الجنود الأمريكيون بتسيير دوريات مشتركة مع مسلحي وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني”».

وتابعت الصحيفة في هذا السياق تقول: «الولايات المتحدة التي زودت المنظمة الاره ابية بآلاف الشاحنات بالسلاح شوهدت يدا بيد مع الإرهـابيين».

وعرضت وكالة الانباء الدولية فرانس برس، «لقطات لجنود أمريكيين يقومون بدوريات في قرية القامشلي على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود التركية مع مسلحي وحدات حماية الشعب».

وبحسب تقارير إعلامية، ستتم العمليات في أربع مناطق سورية، فيما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش خلال زيارته لأنقرة في 8 يونيو الوضع في سوريا مع نظيره التركي، كما أجرى زيرا دفاع البلدين، سيرغي شويغو، وخلوصي أكار محادثة في اليوم السابق.