عملية تبادل للأسرى بين الجيش السوري و الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا

أنباء عن عملية تبادل للأسرى جرت بين الجيش السوري و فصائل “الجيش الوطني” المسلحة المدعومة من تركيا عند معبر أبو الزندين الذي يصل مناطق سيطرة الحكومة بمناطق سيطرة الفصائل المعارضة بمنطقة الباب شرقي حلب

وبحسب معلومات تناقلتها مواقع معارضة، فقد جرى الإفراج عن 5 أسرى من كلا الطرفين، بضمانة روسية – تركية وبإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، دون معرفة تفاصيل إضافية حول هوية المفرج عنهم من كلا الطرفين.

وسبق عملية التبادل دخول رتل عسكري للجيش التركي إلى معبر “أبو الزندين”، يرافقه قائد فصيل “هيئة ثائرون للتحرير” المنضوي تحت راية “الجيش الوطني”، فهيم عيسى.

من جهتها، أكدت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن” الجيش العربي السوري حرر خمسة مختطفين كانوا لدى المجموعات الإرهابية بريف حلب الشمالي”.