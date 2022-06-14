مسلحون يقتلون صائغا ويصيبون أفراد أسرته ويسرقون 2 كيلو ذهب في الرستن

أقدم مسلحون مجهولون على دراجات نارية في مدينة الرستن بريف حمص على إطلاق النار تجاه سيارة يستقلها صائغ وأفراد أسرته ليصيبوا الركاب جميعا ويسرقوا كمية من الذهب تقدر بـ 2 كيلو غرام.

وقالت وزارة الداخلية إن معلومات وردت إلى قسم شرطة الشريعة بحماة بدخول مشفى حماة الوطني أربعة أشخاص رجل وامرأتين وطفل متأثرين بإصابات بفعل طلقات نارية.

وأكدت توجه دوريات من القسم إلى المشفى وتبين أن أحد المصابين قد فارق الحياة ويدعى (معتز . ت) يعمل صائغا ولديه محل مجوهرات بمدينة الرستن في ريف حمص والمصابين هم والدة المغدور المدعوة (مريم . خ) وشقيقته المدعوة (رامية . ت) وابن شقيقته الطفل (محمد . ا) عمره عشر سنوات.

وبالتحقيق المبدئي أفادت شقيقة المغدور أنه أثناء وجودها مع شقيقها وابنها ووالدتها ضمن سيارة شقيقها المغدور تعرضوا لكمين على أطراف مدينة الرستن بحي السبعات من قبل بعض الأشخاص على متن دراجات نارية يرتدون أقنعة ولباس أسود مسلحين ببنادق ومسدسات حربية وقاموا بفتح النار على السيارة ما أدى لإصابة المذكورين وقاموا بسلبهم كمية اثنين كيلوغرام ونصف من الذهب كانت بحوزتهم.

وأشارت إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على المجرمين.

المصدر : وزارة الداخلية

