‏القواعد الأربعون للتعامل الاجتماعي الأمثل

محمود المصطفى:



1. لا تتصل بشخص أكثر من مرتين متتاليتين. إذا لم يرد على مكالمتك، فلنفترض أن لديه شيئًا مهمًا عليه عمله.

2. رد الأموال التي اقترضتها حتى قبل أن يتذكرها الشخص الذي اقترضتها منه أو يطلبها. فهذا يظهر نزاهتك وشخصيتك الحسنة.

‏3. لا تطلب أبدًا الطبق الأغلى في قائمة الطعام عندما يدعوك شخص ما إلى مطعم.

4. لا تسأل أسئلة محرجة مثل: "لماذا لم تتزوج بعد؟" أو "أليس لديك أطفال؟" أو "لماذا لم تشتر منزلًا؟" أو "لماذا لا تشتري سيارة؟". بالله عليك هذه ليست مشكلتك.

‏5. افتح الباب دومًا للشخص الذي يأتي خلفك. لا يهم إذا كان رجلاً أو فتاة، كبير أو صغير. لن تقلل من نفسك بمعاملة شخص ما بشكل جيد في الأماكن العامة.

6. إذا كنت تستقل سيارة أجرة مع صديق وقام بدفع الأجرة، فحاول أن تدفع أنت في المرة القادمة.

‏7. احترام الآراء المختلفة. تذكر أن ما يبدو لك 6 سيظهر 9 لشخص يواجهك. وإلى جانب ذلك، فإن الرأي الثاني قد يفيدك كبديل أحيانا.

8. لا تقاطع الناس في الحديث. دعهم يقولوا ما يحبون. ومن ثمّ، اسمعهم جميعًا واختر ما تحب وارفض ما شئت.

‏9. إذا كنت تتحدث مع شخص ما وبدا عليه أنه لم يستمتع بالحوار، توقف عن ذلك ولا تفعل ذلك مرة أخرى.

10. قل "شكرًا" عندما يقوم شخص ما بمساعدتك.

11. اثنِ على الناس علنًا وانتقدهم سرًا.

‏12. لا يوجد سبب وجيه على الاطلاق للتعليق على وزن شخص ما. إذا اهتموا برأيك فسيفعلون ذلك بأنفسهم.

13. عندما يعرض لك شخص ما صورة على هاتفه، لا تقم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين. فأنت لا تدري أبدًا ما هي الصورة التالية.

‏14. إذا أخبرك أحدهم أن لديه موعدًا مع الطبيب، فلا تسأل عن الغرض منه، فقط قل "أتمنى أن تكون بخير". لا تضعهم في موقف غير مريح من الاضطرار إلى إخبارك بمرضهم الشخصي. إن أرادوا أخبارك سيفعلون ذلك بدون أن تسأل.

‏15. تعامل مع عامل النظافة بنفس الاحترام الذي توليه لرئيسك المباشر. لا أحد سينبهر بقلة احترامك لمن هو دونك، لكن الناس سيلاحظون ما إذا كنت تعاملهم باحترام.

16. إذا كان شخص ما يتحدث إليك مباشرة، فمن غير اللائق أن تحدق في هاتفك.

17. لا تعطي النصيحة إلا إذا طلبت منك.

‏18. عند مقابلة شخص ما بعد وقت طويل، لا تخوض في أمور شخصية دقيقة، إلا إذا كان يريد التحدث عنها.

19. اهتم بما يخصك فقط، إلا إذا كان هناك ما يتعلق بك.

20. انزع نظارتك الشمسية إذا كنت تتحدث إلى أي شخص في الشارع. إنها علامة على الاحترام. فالتواصل البصري لا يقل أهمية عن كلامك.

‏21. لا تتحدث أبدًا عن ثرواتك وسط الفقراء. وبالمثل، لا تتحدث عن أطفالك أمام من لم يرزقوا بأطفال.

22. يظل التقدير أسهل طريقة للحصول على حب الناس واحترامهم.

‏23. عامل كل انسان كما لو كان صديقًا لم تره منذ سنين.

24. حين تقبل القيام بعمل ما كن مخلصًا ونزيهاً في إنجازه.

25. كن شجاعًا وتحمل مسؤولية أخطائك وحدك.

26. لا تتجاهل رأي الناس فيك، فهناك من نواقص لا تراها في نفسك.

‏27. لا تكون سريع الحكم على الناس، واترك النيات ومافي القلوب لرب القلوب، وعامل الناس بالظاهر وتجاوز عن المسيء.

28. طريقة انتقادك لا تكون جارحة، كن لطيفًا.

29. التجاهل والتغافل حل نصف المشكلات.

‏30. لا تحرق أي جسر قد تحتاجه، وأبق دائمًا خطا للرجعة إذا أمكن.

31. تحاشى التحديق في الشخص عند وقوع أمر محرج له، اعطه مساحة حرية يرتاح فيها ويستعيد توازنه.

‏32. لا تذهب لموعد دون دعوة، وإن دعوت فتحلى بالخلق الكريم، فلا تطل المكوث ولا تتطفل بما لا يعنيك.

33. لا تطرح رأيك في أمر مضى وانتهى.

34. لا تفجر في الخصومة وعود نفسك على التسامح.

‏35. لا تبحث عن السعادة عند الآخرين.

36. أحسن إلى المسكين ولا تقهره، وأحسن إلى السائل ولا تنهره.

37. تجنب الفخر والكبر والتغطرس.

‏38. لا تفتح بابا مغلقا، ولا تقرأ ورقة مطوية، ولا تفتح ظرفا مقفلا، إلا إذ طلب منك ذلك.

39. استمع إلى الأطفال كما تستمع للكبار تماما، وشاركهم حواراتهم فهذا يعني لهم الكثير.

40. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانا.