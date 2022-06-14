السيسي: حاسبوني لما يصبح دخلنا تريليون دولار

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تواجه ضغوطا اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، مُحذراً من تداعياتها على المصريين.

ودعا السيسي، على هامش افتتاحه مشروعات، منظمات المجتمع المدني إلى المساعدة في تخفيف العبء عن المصريين.

وقال: "الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار، الموضوع الذي نتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ليس استثمار، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا".

وأشار السيسي إلى أن مصر تأثرت بأزمتي جائحة كورونا وبعدها الأزمة الأوكرانية "لها تأثير كبير على العالم ونحن جزء منه".

وأضاف: "احنا لسه عضمنا مانشفش، عضمنا ينشف لما تلاقوا دخلنا في السنة تريليون دولار حاسبوني، غير كده لسه بدري.. أنا بنام وبحلم بالتريليون دولار".

كما تحدث السيسي عن أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار الوقود والكهرباء، ولفت أنها أجلّت زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثاثة.