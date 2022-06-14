ارتفاع كبير بعدد إصابات جدري القرود في بريطانيا

رصدت بريطانيا 104 حالات إصابة جديدة بجدري القرود، فيما يعد أكبر تفش للمرض النادر الظهور عادة خارج إفريقيا.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطاني، الاثنين، إنه توجد حتى الآن 470 إصابة بجدري القرود في بريطانيا، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بين المثليين والرجال مزدوجي الميول الجنسية.

ويحذر العلماء من أن الجميع- بغض النظر عن التوجه أو الميل الجنسي- عرضة للإصابة بجدري القرود، إذا كانوا على اتصال وثيق بمصابين أو بملابسهم أو أغطية أسرتهم.

وبحسب البيانات البريطانية، فإن 99 بالمائة من حالات الإصابة حتى الآن، كانت بين الرجال، ومعظمها في العاصمة لندن، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".