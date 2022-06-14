كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية جديدة

قال كبير الدبلوماسيين في كوريا الجنوبية، الاثنين، أن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لتجربة نووية جديدة، وأن قراراً سياسياً فقط من قبل القيادة العليا في البلاد يمكن أن يمنعها من المضي قدماً.

وبعد محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين في واشنطن، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، إن كوريا الشمالية ستدفع الثمن إذا مضت قدما، كما يُخشى، فيما ستكون تجربتها النووية السابعة في الأيام المقبلة.

وقال بارك: "أكملت كوريا الشمالية الاستعدادات لتجربة نووية أخرى وأعتقد أنه يجب اتخاذ قرار سياسي فقط".

ولم يذكر بارك الثمن الذي ستدفعه كوريا الشمالية، لكن بلينكن قال إن الولايات المتحدة وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان يمكنهما تعديل مواقفهما العسكرية ردا على ذلك.

وقال بلينكن: "نحن نستعد لجميع الحالات الطارئة من خلال تنسيق وثيق للغاية مع الآخرين، ونحن مستعدون لإجراء تعديلات قصيرة وطويلة الأجل على وضعنا العسكري".

كما شدد كل من بارك وبلينكن على أن باب المفاوضات بدون أي شروط مسبقة يظل مفتوحاً لكوريا الشمالية.