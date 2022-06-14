العالم على أبواب عصر جديد من التسلح النووي

كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن العالم يتجه نحو عصر جديد من إعادة التسلح النووي.

وبيّن التقرير أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع خلال العقد المقبل بعد 35 عاماً من التراجع، وسط تفاقم التوترات العالمية والحرب الروسية في أوكرانيا.

وكشف أن القوى النووية التسع (بريطانيا والصين وفرنسا والهند و”إسرائيل” وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا) كان لديها في بداية العام الحالي أكثر من 12 ألف حربي نووي، أي أقل مما كانت عليه أوائل عام 2021.

باحثون في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، حذروا من خطر حدوث تصعيد نووي، حيث قال أحدهم: «قريباً سنصل إلى النقطة التي يمكن أن يبدأ فيها العدد العالمي للأسلحة النووية بالارتفاع للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة».

يشار إلى أن العدد الإجمالي للرؤوس النووية الذي فاق 70 ألفاً في عام 1986، انخفض وذلك بعد أن خفضت كل من الولايات المتحدة وروسيا تدريجياً ترساناتهما الهائلتين اللتين تراكمتا خلال الحرب الباردة.