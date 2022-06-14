١٥٠٠ كيلو البطيخ .. أسعار الخضار والفواكه تنخفض

أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه “أسامة قزيز” انخفاض أسعار عدد كبير من أنواع الخضار والفواكه عدا البطيخ الذي وصل سعرها إلى اكثر من 1500 ليرة سورية للكيلو، مقارنة بأسعارها خلال الأيام االسابقة.

وأرجع “قزيز” انخفاض الأسعار إلى زيادة الكميات المطروحة في الأسواق وقلة الطلب عليها، مع توقعات باستقرار الأسعار لمدة شهر تقريباً نتيجة توافر البضائع في السوق نتيجة ازدياد الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبشّرَ “القزيز” بأن انتاج الخضار والفواكه الصيفية باتت متوفرة، متوقعاً أن «تنخفض الأسعار أكثر خلال الفترة القادمة فهناك خضار تنشط حركة بيعها كالبندورة والكوسا والخيار والباذنجان»، مؤكداً عدم تأثير التصدير على أسعار الخضار، حيث يتم تصدير 20 براداً إلى الخليج ومثلها للعراق.

ولفت إلى «وجود عوامل أخرى تلعب دوراً مهماً في رفع الأسعار، مثل الوقود وأجور النقل وعبوات التخزين، إضافةً إلى أجور اليد العاملة وصعوبة الحصول على المواد الزراعية من الأسمدة والمبيدات لذلك فإن ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع الوضع الحالي».