١٥٠٠ كيلو البطيخ .. أسعار الخضار والفواكه تنخفض
أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه “أسامة قزيز” انخفاض أسعار عدد كبير من أنواع الخضار والفواكه عدا البطيخ الذي وصل سعرها إلى اكثر من 1500 ليرة سورية للكيلو، مقارنة بأسعارها خلال الأيام االسابقة.
وأرجع “قزيز” انخفاض الأسعار إلى زيادة الكميات المطروحة في الأسواق وقلة الطلب عليها، مع توقعات باستقرار الأسعار لمدة شهر تقريباً نتيجة توافر البضائع في السوق نتيجة ازدياد الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وبشّرَ “القزيز” بأن انتاج الخضار والفواكه الصيفية باتت متوفرة، متوقعاً أن «تنخفض الأسعار أكثر خلال الفترة القادمة فهناك خضار تنشط حركة بيعها كالبندورة والكوسا والخيار والباذنجان»، مؤكداً عدم تأثير التصدير على أسعار الخضار، حيث يتم تصدير 20 براداً إلى الخليج ومثلها للعراق.
ولفت إلى «وجود عوامل أخرى تلعب دوراً مهماً في رفع الأسعار، مثل الوقود وأجور النقل وعبوات التخزين، إضافةً إلى أجور اليد العاملة وصعوبة الحصول على المواد الزراعية من الأسمدة والمبيدات لذلك فإن ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع الوضع الحالي».
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