إسرائيل تطالب رعاياها بمغادرة تركيا فوراً.. والسبب؟

دعا وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، المستوطنين إلى عدم السفر إلى تركيا، وعودة الموجودين هناك فوراً، بسبب وجود خطر مباشر على حياتهم.

وكتب لابيد عبر موقع تويتر: «ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، وإذا لم تكن لديك حاجة ماسة فلا تسافر إلى تركيا».

ويتهم المسؤولون الإسرائيليون إيران بالتخطيط لهجمات انتقامية على الإسرائيليين المتواجدين في تركيا، ردّاً على عمليات اغتيال نفذها الموساد داخل الأراضي الإيرانية.

وتُتهم “إسـرائيل” بالضلوع وراء عمليات اغتيال عديدة وقعت في إيران مؤخراً، واستهدفت ضباطاً ومسؤولين وخبراء إيرانيون

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن إحباط المخابرات الإسرائيلية والتركية هجوماً إيرانياً الشهر الماضي على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.

يشار إلى أن الحكومة التركية حسّنت علاقاتها بسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتبادل مسؤولون أتراك وإسـرائيليين الزيارة، بعد سنوات من القطيعة بين الطرفين.