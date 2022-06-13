جريمة سلب صائغ في ريف حمص.. الداخلية تكشف التفاصيل ؟!
كشفت وزارة الداخلية السورية عن تفاصيل جريمة قت ل وسـ.لب صائغ في مدينة الرستن بريف حمص.
“الداخلية السورية” وعبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” قالت إنه «بالساعة العاشرة ليلاً من تاريخ 2022/6/12 أُعلم قسم شرطة الشريعة بحماة بدخول مشفى حماة الوطني أربعة أشخاص رجل وامرأتين وطفل متأثرين بإصـ.ابات بفعل طلـ.قات نارية».
وأضافت إنه «على الفور توجهت الدوريات من القسم المذكور إلى المشفى وتبين أن أحد المصـ.ابين قد فارق الحياة ويدعى (معتز . ت) يعمل صائغ ولديه محل مجوهرات بمدينة الرستن في ريف حمص والمصـ.ابين هم والدة المغدور المدعوة (مريم . خ) وشقيقته المدعوة (رامية . ت) وابن شقيقته الطفل (محمد . ا) عمره عشر سنوات ، وبالتحقيق المبدئي أفادت شقيقة المغدور أنه أثناء وجودها مع شقيقها وابنها ووالدتها ضمن سيارة شقيقها المغدور تعرضوا لكـ.مين على أطراف مدينة الرستن بحي السبعات من قبل بعض الأشخاص على متن دراجات نـ.ارية يرتدون أقنعة ولباس أسود مسلحين ببنادق ومسدسات حربية وقاموا بفتح النار على السيارة ما أدى لإصابة المذكورين وقاموا بسلبهم كمية اثنين كيلوغرام ونصف من الذهب كانت بحوزتهم».
وختمت بأن «التحقيقات مازالت مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على المجـ.رمين».
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