رحمون: المدة المعطاة على #منصة_الدور للجواز ستتقلص تلقائياً..وسيعالج موضوع الدور

صرح وزيرالداخلية اللواء محمد الرحمون خلال افتتاح مبنى إدارة الهجرة والجوازات في الزبلطاني بـ دمشق بأن الفترة الماضية كان هناك ضعف بالتوريدات وحالياً تضاعفت التوريدات ونحن مستمرون حتى تلافي الازدحام على جواز السفر.

وأكد رحمون أن الجواز موفر وستستمر فروع الهجرة بالعمل لساعات متأخرة لإصدار الجوازات، والمدة المعطاة على #منصة_الدور للجواز ستتقلص تلقائياً ولن يكون هناك تأخير، وسيعالج موضوع الدور على المنصة خلال أشهر قليلة.

وأشار إلى أن المعاناة الموجودة في تأخير إصدار الجوازات في الخارج تم تلافيها حيث تم تزويد وزارة الخارجية والمغتربين بالعدد الكافي من الجوازات ولن يكون مشكلة في منح جوازات السفر للمواطنين المقيمين خارج القطر في السفارات السورية.