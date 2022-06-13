13-06-2022
سرقة كابلات الاتصالات توقف الخدمة في عدد من مناطق دمشق
أدت سرقة بعض الكابلات النحاسية المغذيّة لمركز اتّصالات القدم بدمشق إلى توقف خدمة الاتصالات في عدد من المناطق.
وقالت الشّركة السّوريّة للاتّصالات إن خدمات الاتّصالات توقفت في كل من المناطق (الدحاديل - العنازة - جامع الإصلاح - مرآب الاتّصالات - نهر عيشة - محيط جامع علي بن أبي طالب - اتّجاه الجويزانيّة - اتستراد درعا - سوق الخضرة)، وذلك بسبب تعرّض عدد من الكابلات النّحاسيّة المغذيّة لمركز اتّصالات القدم للسّرقة.
وباشرت عناصر الصيانة في الشركة عمليات الصيانة بهدف إعادة الخدمة للمشتركين بأسرع وقت ممكن.
المصدر : الشركة السورية للاتصالات
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