الناتو يعلن ازدياد قواته في شرقي أوروبا بأكثر من 40 ألف عسكري

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، الأحد 13/6/2022، أنّ “قوات الناتو زادت في شرقي أوروبا إلى أكثر من 40 ألف عسكري”.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات متلفزة: “الناتو زاد عدد قواته في شرق أوروبا إلى أكثر من 40 ألف عسكري”، مشدداً على “رفض طلب أوكرانيا إنشاء منطقة حظر طيران أو إرسال جنود إلى كييف”.



وكان ستولتنبرغ قد توقّع أن “تتّفق الدول الأعضاء في الحلف على زيادة حجم قواته المنتشرة في شرقي أوروبا”، فيما قال نائبه ميرسيا جيوانا: “من حقّ الحلف الانتشار في أوروبا الشرقية”، مؤكّداً أنّ “لا قيود على انتشار قوات الناتو في الجناح الشرقي، وضمان أنّ كل بوصة من أراضي الناتو محمية بموجب البند الخامس”.

وفي آذار/ مارس الماضي، أفادت مصادر الميادين في موسكو بأنّ “موسكو حصلت على معلومات استخبارية تفيد بأن الناتو كان يخطّط لنشر 4 فِرَق عسكرية في أوكرانيا”.

وأوضحت مصادر الميادين أنّ “عملية نشر الفِرَق التابعة للناتو كانت ستتم خلال الصيف”، مشددةً على أنّ “قرار موسكو كان حاسماً من أجل تفويت فرصة الانتشار على حلف الناتو في أوكرانيا”.

ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار

كذلك، أعرب ستولتنبرغ عن ثقته بأنّ “الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار”، مشدّداً على أنّ “الحلف سيدعم كييف في حال دخلت مفاوضات سلام”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، ناقش ستولتنبرغ مع رئيس فنلندا، ساولي نينيستو، الحرب في أوكرانيا. وأشار نينيستو إلى أنّه “ليس هناك، للأسف، نهاية للحرب تلوح في الأفق، والوضع مقلق للغاية”.

وقبل ذلك، قال ستولتنبرغ: “علينا فقط أن نكون مستعدّين لحرب طويلة الأمد”، مرجّحاً أنّ الحرب “ستنتهي في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات، ويجب مساعدة الأوكرانيين من أجل أن يكون موقفهم في التفاوض أفضل”.

وكالات